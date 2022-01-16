أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بشأن رسوم دخول المحميات الطبيعية التابعة للهيئة العامة للبيئة.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يكون رسوم الدخول الذي تحصله الهيئة من زوار المحميات الطبيعية والمنتزهات البيئية التابعة للهيئة العامة للبيئة على النحو التالي:الفرد أكثر من عشر سنوات 2 د.ك.



الفرد من عشر سنوات فيما أقل 1 د.ك.



مادة ثانية: على جميع المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



.. وإعفاء ذوي الإعاقة والمسنين من رسوم الخدمات



أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للبيئة. وجاء في القرار:



مادة أولى



يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الهيئة العامة للبيئة.



مادة ثانية



يعفى المسن الكويتي ممن تجاوزت أعمارهم 65 سنة من دفع الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الهيئة العامة للبيئة.



مادة ثالثة



يقتصر الإعفاء المقرر بشأن كل من الرعاية الاجتماعية للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في المواد السابقة على الخدمات المقررة لشخصه وليس كصاحب شركة أو مؤسسة أو ممثل لنشاط تجاري.



مادة رابعة



على جميع المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.