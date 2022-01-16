ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له في 8 أسابيع في الأسبوع الأول من يناير، بحسب تقرير البطالة الأسبوعي الذي صدر عن وزارة العمل.



وزادت طلبات الإعانة بمقدار 23 ألف طلب لتصل إلى 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 8 يناير، وهي أعلى قراءة منذ منتصف نوفمبر، وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات التي كانت عند 200 ألف طلب.



وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر، حيث عانى الأميركيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كورونا، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع.



وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2% في نوفمبر، وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في مبيعات التجزئة، وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى 2% وارتفاع يصل إلى 0.8%.