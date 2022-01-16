وسط نقص العمالة في أميركا، خصوصا العمالة التقنية الماهرة، بدأت ولاية أركنساس في جذب موظفي التكنولوجيا للعيش في الولاية عن طريق برنامج يعرض بتكوين مجاني بما يعادل 10 آلاف دولار مقابل انتقالهم للولاية.



ويعتبر ذلك بداية على طريق وضع الولاية كمركز للعملات المشفرة، حيث تبنت هذا البرنامج منظمة غير ربحية في شمال غرب الولاية هذا الشهر، بعد أن كانت عرضت المبلغ نفسه العام الماضي نقدا.



ويحاول المجلس البلدي في شمال غرب أركنساس أن يعزز الأبحاث في تقنيات البلوكتشين، حيث سبق أن أطلق مركزا لأبحاث البلوكتشين في جامعة أركنساس.



وواصلت العملة المشفرة بيتكوين تراجعاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لتقترب من مستوى 40 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر، ودفعت هذه الخسائر بيتكوين لتسجيل تراجعات منذ الذروة قبل ثلاثة أشهر إلى أن وصلت إلى 42%، من قيمتها.



كما تراجعت أيضا الإثر ثاني أكبر عملة مشفرة وسط إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لمكافحة التضخم المستمر من خلال سحب التحفيز.