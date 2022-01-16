واصل سعر برميل النفط الكويتي الصعود المستمر ليبلغ مستوى 86.56 دولارا للبرميل في تداولات أمس الأول مقابل 85.74 دولارا في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



ولم تبلغ أسعار النفط الكويتي تلك المستويات منذ أكتوبر 2014، أي 7 سنوات.



وتأتي موجة صعود النفط الكويتي بالتزامن مع ارتفاعات أسعار النفط العالمي التي استفادت من قيود العرض وضعف الدولار.



وكانت أسعار النفط العالمي قد شهدت قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية رغم إعلان الصين على السحب من احتياطاتها النفطية، بعد الاتفاق مع واشنطن التي قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.