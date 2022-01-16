انطلاقا من شعاره «معاكم دوم»، وترسيخا لاستراتيجيته الخمسية قدم بنك الخليج نموذجا متميزا للاستدامة في 2021، وذلك في إطار حرص البنك على دعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، والاقتصادي، والبيئي، عبر مبادرات يتم اختيارها وتحديدها بعناية فائقة تعود بالنفع على المجتمع.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير، إن المسؤولية الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج التي تستهدف دعم المجتمع، وتعزيز الوعي والثقافة والمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية والبيئية.



وأشار إلى أن البنك سجل تجاوبا سريعا مع التداعيات التي فرضتها ظروف أزمة كورونا، من خلال برامج منتقاة تغطي كل شرائح المجتمع، تنوعت بين الفعاليات الرياضية والصحية ورعاية الأنشطة الطلابية ودعم الشباب والمبادرين وغيرها من البرامج الاجتماعية.



من جانبها، أشارت مديرة الاستدامة بالاتصالات المؤسسية لجين القناعي إلى أن إطلاق البنك لتقريره الأول للاستدامة لعام 2020، يعكس توجهات البنك، وذلك وفقا لأسس المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، والدليل الإرشادي لبورصة الكويت، بالإضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت 2035، واستراتيجية «الخليج» لعام 2025.



وقال المدير المشارك للاتصالات المؤسسية حمد الوزان: «ندرك أهمية دورنا ومساهمتنا الفعالة في ترسيخ الاستدامة في المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي مستدام، بقيادة وحوكمة فعالة، وذلك من خلال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، والحلول الرقمية المبتكرة، واستقطاب المواهب، وتمكين الشباب، وغيرها من الممارسات التي تضمن شمولية إدراج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة، ضمن ركائز العمل في بنك الخليج».



بدوره، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية حمزة التيلجي شهدت حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل المختلفة زيادة مطردة في عدد العملاء النشطين خلال عام 2021، مقارنة بمعدلات النمو المسجلة في السنوات السابقة.



استقطب «ماراثون بنك الخليج 642»، والذي يعد إحدى أهم الفعاليات الرياضية الاجتماعية في البلاد، مشاركة أكثر من 7000 شخص من 93 جنسية وأكثر من 350 متطوعا للتنظيم في يوم رياضي وعائلي ممتع، وذلك التزاما من البنك بتعزيز الاستدامة المجتمعية في البلاد، من خلال ممارسة الرياضة، لما لها من دور كبير في تعزيز الصحة العقلية والبدنية لمن يمارسونها.



وحصد البنك 4 جوائز مختلفة في النسخة التاسعة من جائزة الكويت للإبداع، والتي نظمها الملتقى الإعلامي العربي برعاية وزارة الإعلام وجامعة الدول العربية، إذ حصل ماراثون الخليج على جائزة أفضل مبادرة استدامة تحافظ على الصحة من خلال الرياضة.



دعم بنك الخليج، المبادرة العالمية «Orange the World» التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ولمدة 16 يوما، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث أضاء البنك مبناه الرئيسي باللون البرتقالي طوال أيام الحملة، وعمل على رفع مستوى الوعي بهذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعما لجهود القضاء على العنف ضد المرأة، والمحافظة على حقوق الإنسان بشكل عام.



سجل بنك الخليج موسما حافلا من المبادرات الاجتماعية والأعمال الخيرية التي نظمها وشارك فيها خلال شهر رمضان الماضي، حيث ساهم في الحملة الإنسانية التي تقودها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المحتاجة والمتعففة في الكويت.



وساند الجهود الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، عبر تقديم الدعم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال شهر رمضان لتوفير المساعدات والحاجات الأساسية واليومية للاجئين، إذ غطى البنك التكاليف الأساسية على أسر اللاجئين، بما في ذلك إيجار السكن، والأكل، والخدمات الصحية.



شارك بنك الخليج في القمة البيئية التي عقدها المركز العلمي بحضور عدد من الخبراء في مجال الاستدامة البيئية، والذين ناقشوا التحديات التي تواجه الكويت والضغوط البيئية التي تعيشها، والحلول التي يمكن اتخاذها في المنزل.



ومن منطلق التزامه بالاستدامة البيئية، وتقليل استخدام البلاستيك، وزع البنك قناني عالية الجودة على جميع موظفي البنك، في مختلف الفروع والإدارات، ليستخدموها بدلا من قناني الماء البلاستيكية، أو أكواب القهوة الورقية ذات الاستخدام الواحد.



وبادر البنك بتطبيق نظام جديد للتعامل مع المتطلبات الورقية المكتبية، بحيث يكون أكثر فاعلية لدعم حجم الطباعة الحالي واحتياجات العمل، حيث عمل فريق تقنية المعلومات على تجميع الآلات الطابعة، ليتم استبدالها ودمجها في عدد أقل من الطابعات المتطورة المتعددة الوظائف.



وفي إطار حرصه على استدامة الاقتصاد، وإدراكا لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلق بنك الخليج مبادرة جديدة للمشاركة بنهج أكثر شمولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التفاعل مع هذه الشريحة من خلال إبرام شراكات مع مختلف القطاعات والجهات المتخصصة.



وضمن استراتيجيته لدعم الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، أطلق بنك الخليج برنامجه الحواري «Let’s Talk Business» في حلته الجديدة، والذي يتضمن حوارات مع رواد الأعمال الشباب في الكويت، يديرها نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح.



ويتناول البرنامج، الذي تأخذ حلقاته شكل المقابلة الصوتية (البودكاست)، قصص تأسيس وتوسع المشاريع الشبابية الشهيرة في الكويت، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال عن طريق تسليط الضوء على جوانب ما وراء النجاح، والتي قد تخفى عن الكثير.



ضمن شراكته الطويلة مع جمعية إنجاز الكويتية، قام البنك برعاية مسابقة «برنامج الشركة» السنوية، والتي عقدت هذا العام عبر برنامج Zoom، بسبب ظروف أزمة كورونا.