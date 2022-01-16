التزاما من بنك الكويت الوطني بمكافأة عملائه وضمان حصولهم على أحدث الخدمات المتميزة وإثراء تجربتهم المصرفية، أعلن «الوطني» عن مكافأة عملائه بباقة استثنائية من المكافآت التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أنماط حياتهم المتنوعة حال استخدامهم بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بتصميمها الفريد من نوعه.



تتميز بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بشكلها العمودي والمعدني الفاخر وتصميمها المبتكر الذي يناسب الجنسين.



ولأول مرة في الكويت يمكن للعملاء تفعيل البطاقة باستخدام خدمة الوطني عبر الموبايل بمجرد تمرير البطاقة على الهاتف واختيار كلمة تفعيل ستظهر في البرنامج، كما تم دمج رمز الاستجابة السريعة QR في تصميم البطاقة حتى يتمكن العملاء من التعرف على أحدث العروض التي يقدمها البنك بشكل مستمر.



يمكن للعملاء اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو فئة التاجر، حيث يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية عند اختيار فئة الإنفاق وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات الرقمية، ولغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية، ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.



وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية والتي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحلات المجوهرات و3% على الأزياء، والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.



كذلك يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني بنسبة 10% عند استخدام البطاقة لدى كل من: «إيكيا»، «يوريكا»، «فارفيتش» وbooking.com.



ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من الوطني عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت، والاختيار بين الاسترجاع من قيمة المشتريات في البطاقة مباشرة او الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجرا أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.



ويمكن للعملاء كسب نقاط KWT من «الوطني» شهريا لغاية ما قيمته 1000 دينار، كما يمكن لحاملي بطاقات KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الحصول على نقاط مكافآت الوطني لدى أكثر من 900 من المحلات المشاركة.



وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: تجمع البطاقة بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها ما يجعلها فريدة من نوعها.



وأشار إلى ما تمنحه بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية لحامليها من نمط حياة فريد بفضل ما تقدمه من مزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.



وأكد العثمان حرص «الوطني» على البقاء بالقرب من عملائه والتعرف على جميع احتياجاتهم المصرفية، مؤكدا ثقته الكاملة بأن هذه البطاقة سوف تكون مناسبة تماما لهم في السفر وأثناء التسوق.



من جانبه، قال شاشانك سينغ، مدير عام Visa في الكويت وقطر: يسعدنا التعاون مع الوطني في توفير بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية للعملاء في الكويت، والتي تأتي بتصميم ومزايا يعكسان حرص Visa على توفير تجارب لا تضاهى للعملاء الذين يتطلعون للارتقاء بأنماط حياتهم.

ولطالما حرصنا على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المصرفية الرائدة مثل بنك الكويت الوطني ليتسنى لنا تزويد العملاء بمنتجات مجزية تتيح لحاملي بطاقاتنا فرصة الاستفادة من تجارب الدفع الآمنة والسلسة، إضافة إلى إمكانية التسوق بسهولة لدى 70 مليون منفذ تجاري أثناء السفر إلى الخارج.



كما أبرم بنك الكويت الوطني شراكة مع سكاي واردز طيران الإمارات وهو برنامج الولاء الحائز على الجوائز لطيران الإمارات وفلاي دبي، بما يتيح للعملاء فرصة تحويل نقاط KWT من الوطني إلى أميال سكاي واردز.

كذلك يمكن للعملاء استبدال الأميال بمجموعة واسعة من المزايا والامتيازات، بما في ذلك مكافآت الرحلات مع طيران الإمارات وشركات الطيران الشريكة، وترقية درجة الحجز، والإقامة بالفنادق، وتجارب أخرى لا تقدر بثمن.



يمكن للعملاء الحصول على بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية مجانا مدى الحياة وفقا لحد الإنفاق السنوي.