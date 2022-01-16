تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها بتاريخ 6 يناير 2022، وبعنوان: («وحدة التأمين»: نظام جديد للبت في شكاوى العملاء)، أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن إطلاق خاصيتها المعنية بتقديم ومتابعة شكاوى عملاء قطاع التأمين على الشركات المرخص لها من قبل الوحدة عبر نظامها الرقمي «آيروسوفت»، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة بالتحول الإلكتروني في المعاملات، وبما يضمن سرعة الإنجاز والشفافية التامة، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسهيلها على المتعاملين.



وأضافت الوحدة في بيان صحافي، أن هذه الخاصية جاءت برؤية مختلفة تمثل تطويرا للخدمات وأتمتة للمعاملات، حيث يجمع كل أطراف الشكوى من مقدم الشكوى وشركة التأمين في مكان واحد تحت إشراف ورقابة وحدة تنظيم التأمين.



وعن طريقة تقديم الشكوى، أوضحت أنه على صاحب الوثيقة مقدم الشكوى الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالوحدة (iru.gov.kw) واستخدام خاصية المصادقة والتفويض المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال تطبيق (هويتي)، وذلك للولوج إلى نظام «آيروسوفت» للتمكن من الاستفادة من خاصية تقديم الشكوى عبر ملء الحقول اللازمة وإرفاق المستندات.



وأوضحت أنه فور تقديم الشكوى فإنها ستصل بشكل مباشر إلى شركة التأمين المشكو في حقها، وفي الوقت ذاته تكون جميع الردود والإفادات تحت إشراف ورقابة الوحدة، مبينة أن جميع الأطراف ذات الصلة يمكنها الاطلاع على تفاصيل الشكوى، بما في ذلك مقدم الشكوى، دون مراجعة مقر الوحدة أو الجهة المشكو في حقها.



وأشارت في قرارها إلى أنه على الجهات المشكو في حقها طلب المستندات اللازمة للبت في موضوع الشكوى، وذلك عبر حساباتهم على نظام «آيروسوفت»، والبت النهائي في موضوع الشكوى خلال فترة لا تتعدى (14) يوما.

كما يجوز لكل من مقدم الشكوى والجهة المشكو في حقها تصعيد الشكوى ليتم النظر في فحواها من قبل «الوحدة» للبت النهائي برأيها الفني أو القانوني.



وأكدت أن هذه الخاصية في نظام «آيروسوفت» تعد إضافة فاعلة، إذ هي أولى الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء قطاع التأمين من قبل الوحدة، موضحة دور الخاصية في تسهيل الإجراءات على العملاء من أصحاب الوثائق التأمينية وتقليل استخدام المستندات الورقية، بالإضافة الى تسهيل عملية نقل وتبادل المعلومات وإمكانية الحصول على إحصائيات دقيقة عن الشكاوى وتوافر كافة التفاصيل عنها.