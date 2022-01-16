سعود عبدالعزيز



أعلنت الإدارة العامة للمرورعن تسجيل اكثر من 4 ملايين مخالفة وتحديدا 4.030.608 مخالفات مرورية متنوعة خلال عام 2021.



ولفتت عبر مقطع مصور الى ان عددا كبيرا من المخالفات والحوادث بسبب عدم الانتباه.



واضافت في بيان لاحق ان الحملات المرورية في الفترة من الأول من يناير حتى امس 15 يناير أسفرت عن تحرير 25.106 مخالفات مرورية وحجز 87 مركبة في كراج الحجز وضبط وإحالة 49 مخالفة الى الحجز التحفظي و53 حدثا من دون رخصة سوق الى نيابة الاحداث وضبط 8 اشخاص و8 مركبات مطلوبين لجهات الاختصاص، كما تم ضبط وحجز 49 شخصا مخالفا لقانون المرور وتحويلهم الى الحجز التحفظي وحجز 87 مركبة في كراج الحجز خلال الحملات المرورية.

وحول دور كل ادارة في المخالفات المحررة الأسبوع الماضي فإن ادارة العمليات حررت 7878 مخالفة وحجزت 57 مركبة واحالت الى النظارة 20 مخالفا وضبطت 4 مركبات مطلوبة واحالت 35 حدثا الى الاختصاص للقيادة من دون رخصة سوق، كما ضبطت مطلوبين.



أما مرور العاصمة، فحرر منتسبوه 3992 مخالفة وأحالوا 12 مخالفا الى النظارة.

أما رجال مرور حولي فحرروا 4050 مخالفة وأحالوا الى حجز مركبات: 22 مركبة و7 مخالفين الى النظارة وضبطوا 3 مطلوبين، فيما حرر رجال مرور الفروانية: 3515 مخالفة واحالوا 4 مخالفين الى النظارة وضبطوا حدثا واحالوا 4 مركبات الى الحجز.



أما رجال مرور الأحمدي فحرروا 1610 مخالفات، فيما حرر رجال مرور الجهراء 2244 مخالفة وأحالوا 5 الى النظارة و3 أحداث الى النيابة. وحرر رجال مرور مبارك الكبير 682 مخالفة وضبطوا حدثين بلا رخصة سوق.

أما رجال ادارة المهام فحرورا 1135 مخالفة وضبطوا 6 أحداث وضبطية حيازة مخدرات.