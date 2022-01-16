سجلت في مخفر شرطة القشعانية قضية سرقة مركبة، وجرى تحرير مخالفة مرورية لصاحب المركبة وهو مواطن في العقد الخامس.



وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا قال إنه ترك سيارته نوع وانيت موديل 2007 مقابل محل لبيع مواد البناء وإذ به يجد شخصا مجهولا يصعد الى المركبة ويهرب بها الى جهة غير معلومة، وتم تعميم أوصاف المركبة المبلّغ عن سرقتها على عموم الدوريات. الى ذلك، وجه مصدر أمني دعوته للمواطنين والمقيمين بعدم ترك سياراتهم في وضعية تشغيل والدخول لشراء أغراض حتى وإن كان الأمر لا يستغرق دقائق، مشيرا الى أن هناك لصوصا يترصدون أصحاب المركبات التي يتركونها في وضعية تشغيل ويهربون بها.