عبدالله قنيص



امر وكيل نيابة الأحمدي بضبط واحضار اشخاص مجهولين قاموا بضرب وسلب وافد بنغالي بعد اجباره على التوقف، كما وجه بتسجيل الواقعة باعتبارها جناية، وسجلت القضية في مخفر شرطة ابوحليفة تحت رقم 2/2022 جنايات.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان وافدا بنغاليا من مواليد 1996 ويعمل سائق توصيل طلبات بمطعم شهير، ذكر في افادته انه وخلال توصيل طلب في منطقة المنقف قطعة 4 قام مجهولون كانوا على مركبة رباعية بإجباره على التوقف، ثم ضربوه بعنف وسلبوا حافظة نقوده، وكان بداخلها 50 دينارا، وكذلك هاتفه النقال، وقام احدهم بقيادة الدراجة النارية والتي كان بداخلها وجبة عشاء.



هذا، وأرفق المجني عليه تقريرا طبيا صادرا من مستشفى العدان يفيد بحدوث سحجات وكدمات.