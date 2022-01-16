سعود عبدالعزيز



تواصلت الحوادث المرورية في عطلة نهاية الاسبوع، حيث بلغت حصيلة الوفيات في 3 حوادث 5 وفيات والإصابات الناجمة عنها ما لا يقل عن 7 أشخاص منهم 4 من عائلة واحدة.

وكانت آخر الحوادث التي اودت بحياة اشخاص هو الذي وقع على طريق الشيخ زايد آل نهيان (الدائري الخامس) امس واسفر عن وفاة مواطن واصابة آخرين.



وذكرت قوة الاطفاء العام في بيان لها ان مواطنا في العقد الثاني توفير اثر حادث تصادم بين 3 مركبات صباح امس، مشيرة الى ان مركز الشهداء تعامل مع الحادث واخرج جثة المتوفى.

وعلى طريق الوفرة، وقع حادثان فصل بينهما ساعات وأوديا بحياة حدث وطفلة حديثة الولادة.

وحول الحادثين، قال مصدر ان بلاغا ورد عن تصادم عنيف بين مركبتين في منطقة الوفرة الزراعية، وبانتقال رجال الأمن تبين ان الحادث بين مركبة بقيادة حدث لا يحوز رخصة قيادة ومركبة اخرى بداخلها اسرة كويتية، حيث توفيت في الحادث طفلة من مواليد 2019 وأصيب ذووها بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم وعددهم 5 من بينهم الحدث والخادمة للعلاج في مستشفى العدان، اما الحادث الثاني على طريق الوفرة فكان عبارة عن انقلاب مركبة ووفاة حدث (15 عاما) واصابة مرافقه.



وإلى الدائري السادس، فقد وقع حادث تصادم ثنائي ادى الى وفاة شخص واصابة 8 اشخاص.

وقال مصدر امني ان الحادث عبارة عن تصادم 3 مركبات وان المتوفى واحد، كما اصيب شاب وفتاة بإصابات بين متوسطة وحرجة إثر انقلاب دراجة نارية كانا على متنها في الصبية.