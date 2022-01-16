أعلن مسؤول في طالبان امس أن الحركة طردت نحو ثلاثة آلاف من أعضائها متهمين بارتكاب تجاوزات، وذلك في إطار «عملية تدقيق» واسعة بدأتها الحركة منذ وصولها الى السلطة في أفغانستان.



وقال لطيف الله حكيمي رئيس اللجنة في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس «كانوا يسيئون الى الامارة الاسلامية. تم استبعادهم خلال عملية التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وقوة شرطة نظيفين في المستقبل»، مشيرا الى أنه تم حتى الآن فصل 2.840 عضوا.



وأضاف الحكيمي أن هؤلاء المستبعدين «تورطوا في الفساد والمخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الناس الخاصة، ولدى بعضهم أيضا صلات بداعش».



وأوضح الحكيمي أن الموقوفين يتحدرون من 14 ولاية وعملية الـ«تصفية» ستستمر في ولايات أخرى.