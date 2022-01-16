أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية.



جاء ذلك في بيان أمس رحب فيه بقرار حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا القرار يتماشى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته.



وثمن ميقاتي الجهود التي بذلها ـ ويبذلها ـ جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها، مضيفا أنه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع.