سجلت 33 في المائة من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة انخفاضا في الإيرادات في الأسبوع المنتهي في 9 يناير بسبب ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون، وهو الأعلى منذ فبراير من العام الماضي، حسبما أفادت وكالة ((بلومبرغ)) نقلا عن مسح نبض الأعمال التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة.

وقالت إن الاقتصاديين يتوقعون انخفاضا حادا ولكن قصير الأجل في الأنشطة الاقتصادية بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن عدد الأيام المرضية وحدها قد حد من إنتاج العديد من الصناعات.

وذكرت أن عددا متزايدا من شركات الأعمال الصغيرة أغلقت مواقعها، مع ارتفاع عدد عمليات الإغلاق في سياتل ومدينة نيويورك وواشنطن العاصمة.