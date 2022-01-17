في انتصار جديد للشباب الكويتي وتأثيره في المنصات الشبابية الإقليمية والعالمية اختير الشاب الكويتي دهام عتيق الدهام صاحب مبادرة مجلس أهالي الواحة لزمالة منتدى الشرق وهي مؤسسة عالمية مستقلة، تهدف إلى ترسيخ قيم التواصل والحوار والديموقراطية في الوطن العربي تأسست عام 2012 ومقرها بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.



وتلقى الدهام دعوة من منسق المنتدى فارس الترزي الذي أكد أن هذا الاختيار تم بعد متابعة للدور الذي يقوم به الهدام في خدمة مجتمعة من خلال مبادرته الناجحة وفق تقييم موضوعي لما تم تحقيقه من أهداف من انشاء مبادرة مجلس أهالي الواحة في يناير 2021.

وبهذه المناسبة وجه المنتدى دعوة الدهام للحضور والمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنصة (تأثير) التابعة للمنتدى والتي عقدت في الرابع عشر من يناير الجاري وذلك لعرض تجربته من خلال المنصة وما أحدثتها من تأثير ذي نتائج محققة. وكان الدهام قد حصل على زمالة القادة لبرنامج وزارة الخارجية الأميركية لعام 2020 حتى الآن.