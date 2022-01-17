قال مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث ان نسبة العنوسة لدى الفتيات في الوطن العربي تفاقمت بسبب ظهور وانتشار جائحة كورونا، اضافة الى بروز عوامل مستجدة اخرى أدت الى ارتفاع نسبة تأخر الزواج.

وذكر المركز في تقرير له أمس بعنوان «تصنيف العربيات الأكثر عنوسة في 2021» ان تبعات الجائحة وزعزعتها للاستقرار الأسري والاقتصادي رفعتا من نسبة تأخر الزواج الذي سجل تصاعدا مستمرا منذ عام 2013 في الوطن العربي، مضيفا ان الزواج اصبح فوبيا تتضخم في المجتمع العربي.



وأوضح ان التعليم وإثبات الذات والمساعدة في إعالة الأسرة أمور اصبحت أولوية لدى شريحة واسعة من الفتيات العربيات على حساب الزواج، مشيرا الى ان زيادة تسجيل تراجع حالات الزواج المبكر وارتفاع معدلات تأخر سن الزواج فاقما من ظاهرة مقلقة وهي العنوسة خاصة الاختيارية.

وأفاد بأن القيود التي فرضت في المجتمعات العربية نتيجة لانتشار الفيروس منذ عام 2020 زادت من مؤشرات تردي أوضاع معيشة الفرد العربي بارتفاع البطالة والفقر وتراجع المقدرة الشرائية بسبب تضخم الأسعـار إضافة إلى تعقيدات اخرى فاقمتها قيود التنقل التي فرضتها المخاوف من العدوى والتي قيدت فرص التواصل والتعارف بقصد الزواج.