أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان لجنة التظلمات في الجهاز المركزي للمناقصات قررت قبول العطاء المالي لشركة تكنيب في ممارسة التصميم الهندسي الشامل وإدارة المشاريع الكبرى لشركة نفط الكويت وذلك بعد استبعاد عطائها المالي لعدم تقديمها كفالة بنكية مستوفية المبلغ هي وشركة فلور العالمية.



وقالت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة أفاد بقبول التأمين الأولي لشركة تكنيب وعليه تم قبول عطاء الشركة وتمت إحالته الى شركة نفط الكويت للتوصية بشأنه، وذلك في سابقة قد تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية في طرح المشاريع الكبرى في القطاع النفطي.



وبعد إضافة شركة تكنيب اصبح لدى نفط الكويت 4 عطاءات مالية مقدمة من شركات «وارلي بارسون» الاسترالية و«كي بي آر» الأميركية و«إيميك» و«تكنيب» الفرنسية، فيما لم يبت إلى الآن في عطاء شركة فلور الأميركية.



ويمتد تنفيذ المشروع 5 سنوات ولا بد ان تفوز به 3 شركات لتغطية الاعمال، حيث يغطي العقد وضع التصميمات الهندسية الأولية وإدارة المشاريع والخدمات المرتبطة بها لمشاريع كبرى تابعة لشركة نفط الكويت.



وأضافت ان هذه العقود تندرج تحت تصنيف عقود «PMC»، وتهدف الى مساعدة الشركة في إعداد التصاميم الهندسية والإشراف على المشاريع الكبرى التي تنفذها «نفط الكويت»، وتوقعت أن يكون لهذه العقود تأثير إيجابي في ظل الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمشاريع المليارية الكبرى في الشركة.