قالت مصادر لـ «الأنباء» إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على الطلب الذي تقدمت به شركة نفط الكويت لترسية مناقصة توريد شحنة بالجملة لمدة أربع سنوات لمادة كيميائية مفككة للزيت المستحلب في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 26.2 مليون دينار على الشركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطية والتي قد حازت أقل الأسعار في المناقصة.



كما وافق الجهاز على إصدار الأمر التغييري للتعاقد المباشر لتوريد مستحضرات دوائية المبرم مع شركة المعجل للأدوية بصفتها الوكيل المحلي بزيادة مبلغ قدره 1.4 مليون دينار للبنود أرقام 1 و2 و3، وتم تخفيض مبلغ وقدره 2.5 مليون دينار في بنود 4 و5 و6 و7 في العقد.