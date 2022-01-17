رجب حامد: انخفاض الأسعار و«أوميكرون» وتوافر السيولة.. رفعت المبيعات



علي إبراهيم



ضاعف المواطنون والمقيمون من حجم السيولة المتوافرة لديهم والموجهة إلى الملاذات الآمنة، وخصوصا لشراء الذهب، وهو ما يظهر جليا من تضاعف حجم السبائك الذهبية الجديدة التي دخلت السوق المحلي بأكثر من مرتين ونصف خلال شهر واحد فقط.



وتفصيليا، كشفت أرقام رسمية حصلت عليها «الأنباء» تضاعف حجم مشتريات السبائك خلال شهر ديسمبر الماضي، إذ ارتفعت كميتها الجديدة في السوق بنسبة 260% لتبلغ نحو 1455 كيلو غراما، فيما تراجع متوسط سعر الأونصة خلال ديسمبر إلى 1786.6 دولارا وهو ما جعل شراء الذهب للاستثمار فرصة مواتية، بينما بلغت قيمة المشتريات عند ذلك السعر 83.6 مليون دولار (ما يعادل 25.25 مليون دينار).



وتأتي تلك القفزة التي سجلتها مشتريات التجار من السبائك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين على شراء السبائك بهدف الادخار خصوصا بعدما أظهرت الأرقام أن حجم سبائك الذهب التي دخلت السوق خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 404 كيلوغرامات فقط، وحينها كان متوسط سعر الأونصة 1820 دولارا، وهو ما يعني أن حجم مشتريات السبائك خلال ذلك الشهر بلغ 23.63 مليون دولار (بما يعادل 7.13 ملايين دينار).



وفي هذا الصدد، يشير خبير المعادن الثمينة، رجب حامد إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد إقبالا من قبل المواطنين والمقيمين على شراء الذهب لغرضي «الزينة» و«الخزينة» مبينا أنه كان لافتا حجم الارتفاع في مبيعات السبائك الذهبية مدفوعا بـ 3 أسباب كالتالي:



1- انخفاض الأسعار: إذ انخفض متوسط سعر غرام الذهب خلال شهر ديسمبر بمعدل مقبول نسبيا ما صنع فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة من خلال اقتناء السبائك.



2- أوميكرون: إذ إن تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا والمتحور أوميكرون دفعت الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التحوط بتوجيه مدخراتهم إلى الملاذات الآمنة.



3- توافر السيولة: خصوصا بعدما غير العديد من المواطنين والمقيمين خطط السفر إلى الخارج في الموسم الحالي تجنبا لأي إجراءات احترازية قد تتخذ، وهو ما وجه السيولة المتوافرة من تغيير خطط هؤلاء الأشخاص إلى سوق الذهب.



وتطرق حامد إلى أن سوق المشغولات كان له حظ من السيولة المالية لدى المواطنين والمقيمين أيضا إذ شهدت مبيعاتها ارتفاعا ولكن ليس بذات نسب السبائك، وهو ما يعني أن الاقبال على شرائها يأتي بالدرجة الأولى لتحقيق هدف «الزينة» قبل الادخار.



وتشير الأرقام إلى أن شهر ديسمبر شهدا أيضا زيادة في كميات الذهب المشغول من عيارات (18،21،22،24) التي تعامل معها قطاع المعادن الثمينة في المطار حيث بلغت كمياتها 1.559 ألف كيلو غرام بزيادة نحو 237 كيلو غرام مقارنة مع نحو 1.3ألف كيلوغرام في نوفمبر الماضي.

وكان لافتا تركز زيادة مشتريات التجار للمشغولات في عياري 18 و21 حيث ارتفع الأول من 332.5 كيلوغراما في نوفمبر إلى 436 كيلو غراما في ديسمبر، كما ارتفع الثاني من 353 كيلوغراما في نوفمبر إلى 433.5 كيلوغراما في ديسمبر.