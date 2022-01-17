بعد ما يقرب من 6 سنوات من التطوير، طورت هواوي أخيرا مجموعة من أنظمة اللياقة العلمية وأطلق عليها اسم HUAWEI TruSportTM. باستخدام الخوارزميات، يمكن أن يجمع بدقة المؤشرات المادية المختلفة التي يولدها جسم الإنسان أثناء الركض، وتحليل البيانات التي تم جمعها علميا، وتقديم نصائح التدريب الأكثر منطقية. HUAWEI TruSportTM له نفس اتجاه التدريب الدولي الحالي، والذي يمكنه بناء نظرية تدريب علمي كاملة للجري.



ماذا تفعل HUAWEI TruSportTM؟



أولا وقبل كل شيء، بناء على HUAWEI TruSportTM، طورت هواوي مؤشر قدرة التشغيل (RAI). لقياس أداء الجري، الذي يصعب قياسه من قبل، طورت Huawei RAI، باستخدام خوارزمية HUAWEI TruSportTM لحساب العلاقة بين معدل ضربات القلب والوتيرة للحصول على النتيجة الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجميع معرفة مستوى RAI الحالي الخاص بهم في كل مرة يتدربون فيها، حتى يتمكن الأشخاص من معرفة الفجوة بين قدراتهم وأهدافهم بوضوح، كما يمكنهم أيضا إجراء تقدير دقيق للأداء وتلقي التوجيه بشأن الوتيرة. يساعد نظام RAI الجديد المتسابقين في المنافسة والتدريب وحل مشكلة إيقاع المشكلة أيضا.



ثانيا، توفر HUAWEI TruSportTM عبئا تدريبا، والذي يمكنه تقييم حجم التدريب علميا. يمكن أن يساعد العدائين في تحديد كمية تدريبهم علميا وتقترح Huawei استخدام حمل التدريب بدلا من تشغيل الحجم لقياس حجم التدريب.

لا يأخذ حمل التدريب مجرد مسافة الجري أو مدته كأساس للقياس، ولكنه يأخذ في الاعتبار التحفيز والضغط الناجمين عن التدريب على الجسم، والذي يعكس بشكل موضوعي الحمل الناجم عن التدريب.

يمكن أيضا قياس حمل التدريب بواسطة HUAWEI TruSportTM لتقديم المشورة للعدائين بشأن درجة التعافي ووقت الاسترداد لجلسة تدريب واحدة. بهذه الطريقة، يمكن للعدائين تخطيط قدر معقول من التدريب.



علاوة على ذلك، يمكن لـ HUAWEI TruSportTM تحديد درجة التعافي ومراقبة التعب قصير المدى. يمكنه تقييم درجة تعافي المستخدم وتقديم إرشادات بشأن وقت الاسترداد.

يشير وقت الاسترداد إلى التعب الناجم عن ضغط التدريب، ومقدار الوقت اللازم للتعافي تماما بعد التدريب، ويمكن أن تعكس درجة التعافي التعب الناجم عن تدريب واحد، مزودا بتقنية HUAWEI TruSportTM، يمكن للجهاز أن يقدم للمستخدمين اقتراحات لأحمال تدريب مختلفة الشدة في ظل مستويات استرداد مختلفة للجسم.