أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن العام 2021، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج عدنان عبدالله طعمة الخالدي بالجائزة الكبرى والبالغة 200 ألف دينار، بينما توجت فاطمة علي حمد المجبل بالجائزة البالغة 50 ألف دينار، وبالنسبة لجوائز الـ 10 آلاف دينار فقد توج بها 5 فائزين بإجمالي جوائز 50 ألف دينار، وهم: حامد منيف عقيل سوهج، فهد محمد سيف خليفان الديحاني، صالح أحمد صالح عبدالله، خالد علي عبدالله المنصوري، فالح مزيد مطلق وشيتان الرشيدي.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول حملة السنبلة عام 2022، يواصل بنك وربة بتتويج 10 رابحين بمبلغ 1000 دينار لكل فائز أسبوعيا.

وعن السحوبات الكبرى فسيكون هناك سحب ربع سنوي على مبلغ 250 ألف دينار بمعدل 4 سحوبات خلال العام، حيث سيكون السحب الأول في أبريل، بينما سيكون السحب الثاني في يوليو، وعن السحب الثالث فسيكون في أكتوبر، أما السحب الرابع والأخير فسيكون في يناير 2023.



وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.