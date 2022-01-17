طلال بارا



كشف مركز بورشه الكويت شركة بهبهاني للسيارات، عن أحدث طرازات «ماكان» الجديدة، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة ذات الشهرة الكبيرة، خلال فعالية ممتعة أقيمت في حديقة الشهيد في الكويت‏.



وتوفر «ماكان» الجديدة أداء محسنا وتصميما مطورا، مع مجموعة موسعة من الألوان الجديدة لمجموعة الطرازات التي تضم ماكان وماكان ‎S‎ وماكان GTS‏.



وحضر الفعالية الكثير من مالكي سيارات بورشه وعشاق السيارات والضيوف، حيث شاهدوا عرضا للباركور الذي تم بناؤه على مستويات متعددة، واختتمت الفعالية بالكشف عن أحدث ثلاثة طرازات من سيارة ماكان.

كما تضمنت الفعالية نشاطا لتسلق الجبال، ومنطقة اجتماعية شاملة، وأكشاك للطعام، وعرضا حيا للغرافيتي (الكتابة على الجدران) لشعار «انطلق بجرأة» (‎Dare Forward‎) والذي تجسده سيارة ماكان، وعرضت السيارات في حديقة الشهيد خلال عطلة نهاية الأسبوع‏.



وأشار هاني مرعي المدير العام لمركز بورشه الكويت، إلى أن هذا المعرض الذي أقيم خلال نهاية الأسبوع سلط الضوء على السمات الجديدة الجريئة لسيارة ماكان الجديدة بطريقة فريدة.

وقال: تماشيا مع الفئة العمرية لعملاء ماكان الشباب، اعتمدنا شعار «انطلق بجرأة» من خلال إقامة فعالية مبتكرة تعزز حب الضيوف للسيارة الجديدة.

ويمكن لعشاق السيارات الآن مشاهدة أول سيارة جديدة من بورشه تطرح في العام ‎2022 في معرض مركز بورشه الكويت والتمتع بخيارات التخصيص التي تؤكد من جديد على مكانة ماكان باعتبارها سيارة أساسية في مجموعة بورشه منذ طرحها للمرة الأولى في العام 2014‏، وعلى شعبيتها الكبيرة وجذبها للعديد من العملاء الجدد مع كل جيل منها، حيث يضفي التصميم الخارجي المعدل على سيارة ماكان الجديدة المزيد من الطابع الرياضي، كما تم تعزيز أدائها وحظيت مقصورتها بمزيد من التطوير، وحافظت على مكانتها كسيارة رائدة تلائم أسلوب الحياة النشط.



ثلاثة طرازات



وتتضمن مجموعة الطرازات الجديدة سيارة ماكان وماكان ‎S‎ وماكان GTS، وتجسد طابع بورشه الرياضي الذي لا مثيل له في إحدى أكثر فئات السيارات تنافسية.

وتتفوق الطرازات الثلاثة على الجيل السابق بقوة أدائها، مما يؤكد على اعتلاء سيارة ماكان صدارة فئة سيارات ‎SUV‎ المدمجة.

وتعتبر سيارة ماكان ‎GTS‎ الآن الأقوى ضمن مجموعة الطرازات بفضل تعزيز قوتها بمقدار ‏60 حصانا مقارنة بالطراز السابق، حيث يولد محركها 440 حصانا، ما يساعدها على التسارع من السكون إلى ‎100 كم/س في ‎4.3 ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى ‎272 كم/س‏.



ويمثل المحرك الجديد رباعي الأسطوانات مع شاحن التوربو القلب النابض للطراز الأساسي من سيارة ماكان، والذي يولد قوة تبلغ 265 حصانا، ويتسارع هذا الطراز من السكون إلى ‎100 كم/س في ‎6.2 ثوان، بينما تبلغ سرعته القصوى ‎232 كم/س كما تم تحسين أداء سيارة ماكان ‎S‎ الجديدة بشكل أكبر بفضل محرك ‎V6‎ سعة ‎2.9 ليتر بنظام التوربو المزدوج، والذي زادت قوته الآن بمقدار ‏26 حصانا، حيث يولد ‏380 حصانا، ليساعد السيارة على التسارع من السكون إلى ‎100 كم/س في ‎4.6 ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى ‎259 كم/س وتأتي جميع الطرازات مجهزة بناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه بسبع سرعات ونظام التحكم بالسحب من بورشه للدفع الرباعي كتجهيز أساسي‏.



تصميم جديد



وتتميز سيارة ماكان الجديدة بتصميم جديد للمقدمة مع لمسة جمالية بلون السيارة الخارجي تبرز عرضها، بينما يطلى الجزء الأوسط من مقدمة طراز ‎GTS‎ باللون الأسود، وأصبحت المصابيح الأمامية بتقنية ‎LED‎ مع نظام الإضاءة الديناميكي من بورشه والمرايا الخارجية بتصميم ‎Sport Design‎ من التجهيزات الأساسية في جميع الطرازات الجديدة مع خفض ارتفاع السيارة من الخلف بفضل مشتت الهواء الأنيق‏.



وتوفر سيارة ماكان الجديدة أعلى مستويات التناغم بين الأداء الديناميكي الرياضي والراحة بفضل الشاسيه المتطور، والذي يتميز بنطاق كبير لإعدادات التعليق المختلفة، كما يعزز من سرعة استجابة السيارة لعجلة القيادة ودقة التحكم فيها في مختلف مواقف القيادة وظروف الطريق‏.



وتتوافر السيارة بـ ‎14 لونا تشمل لوني بابايا ميتاليك وأزرق جنتيان ميتاليك الجديدين، إضافة إلى لون أخضر بايثون لطراز ‎GTS‎ مع مجموعة ‎GTS Sport‎‏.

ويعزز قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب ‎«Exclusive Manufaktur»‎ حرية تصميم سيارة ماكان بلا حدود وفقا لمتطلبات مالكيها بفضل الألوان المخصصة وبرنامج ‎Paint To Sample‎‏.

كما أضيفت سبعة تصاميم جديدة للعجلات بقياس أكبر إلى المجموعة الحالية التي تبدأ بقياس ‎19 بوصة لسيارة ماكان، و20 بوصة لسيارة ماكان ‎S‎ و21 بوصة لسيارة ماكان GTS‏.



المقصورة الداخلية



يجمع تصميم المقصورة المحدث بين الديناميكية العصرية والأناقة، حيث تأتي المقصورة مجهزة بنظام بورشه لإدارة الاتصالات مع شاشة عالية الدقة قياس ‎10.9 بوصات تتحكم في العديد من الوظائف إما عن طريق الأوامر الصوتية أو الأسطح التي تعمل باللمس بدلا من الأزرار. كما تجهز السيارة بعجلة القيادة ‎GT‎ الرياضية الجديدة متعددة الوظائف المستخدمة في سيارة 911‏.

ومن التجهيزات الاختيارية المتوافرة للسيارة مجموعة فرش المقاعد المصنوع من الجلد مع الدرزات المتباينة باللون أزرق جنتيان أو بابايا أو كرايون، والتي تمثل إضافة جديدة لألوان المقصورة‏.



تتوافر مجموعة طرازات ماكان الجديدة الآن في مركز بورشه الكويت، ويبلغ سعر التجزئة للطراز الأساسي ‎18.500 دينار كويتي.



مرعي: 80‏% من مشتري «ماكان» من العملاء الجدد لبورشه



وتواصل سيارة ماكان تحقيق نجاحات كبيرة في فئة سيارات ‎SUV‎ الفاخرة بفضل التحديثات والتحسينات الجديدة. وتعليقا على نجاح السيارة في الأسواق، قال هاني مرعي: تتزايد شعبية سيارة ماكان بمرور الوقت، فنحو 80‏% من مشتريها من العملاء الجدد لبورشه، وحققت السيارة هذا النجاح الكبير بفضل تعدد استخداماتها وأدائها الفائق، فهي سيارة بورشه بكل ما تحمل الكلمة من معنى وتجسد خبرة الشركة الممتدة ‎70 عاما في تصنيع السيارات الرياضية الرائدة.