رفع الأمير هاري دعوى قضائية للإفادة من خدمات شرطيين يغطي نفقاتهم بنفسه لحمايته مع عائلته خلال زيارة بريطانيا، على ما أعلن أحد محاميه.



وفقد دوق ساسكس هاري وزوجته ميغان الحق في الحماية من الشرطة في بريطانيا بعد قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020. ويعيش الزوجان حاليا في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي وليليبيت.



وقال ممثل قانوني عن هاري إن الأمير يرغب في اصطحاب طفليه معه إلى بلده لكنه غير قادر وعائلته على العودة بسبب مخاطر عليهم تشمل خصوصا تهديدات «متطرفين ونازيين جدد».



وفي صيف 2021 «كان أمنه في خطر بسبب غياب حماية الشرطة عندما غادر حدثا خيريا»، وفق الممثل القانوني.

وقد تعرضت سيارة هاري للملاحقة من جانب صيادي صور مشاهير في لندن في 30 يونيو بعد لقاء مع أطفال مرضى.

وأكد ممثل الأمير هاري في بيان لوكالة «بي إيه» للأنباء أن «بريطانيا ستبقى دائما وطن الأمير هاري وبلدا يريد أن تكون زوجته وأطفاله بأمان فيه».



ولم تلتق بعد ليليبيت (وهو لقب الملكة إليزابيت خلال طفولتها)، البالغة سبعة أشهر، بجدها الأمير تشالز ووالدته إليزابيث الثانية.