تفعيلا لبنود بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين جامعة الكويت والرئاسة العامة للحرس الوطني، تم التوقيع على الخطة الزمنية المتفق عليها، وحضر التوقيع مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر فهد البديوي ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي د. فهد محمد الفضلي، وقد حمل الخطة مبعوثا عن وكيل الحرس الوطني، العقيد صالح غنيم مطيران والمقدم د. عايض عبدالله عايض والرائد عبدالله فارس محمد.



ويعد هذا التعاون إيمانا من الجهتين بضرورة تقوية روابط التعاون الثنائي وتأصيل الترابط بينهما بما يكفل الارتقاء بالمعرفة العلمية والثقافية والتقنية وتطويرها بكل تطبيقاتها وصولا للأهداف المنشودة.



ويأتي ذلك في إطار سعي الجهتين إلى تأطير العمل ضمن إطار زمني محدد في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والذي يجري العمل عليه منذ أكثر من عام، حيث تم عقد اجتماعات بين الطرفين على أعلى المستويات للتباحث في العلاقات المتبادلة بين الجهتين.



وتطبيقا لبنود البروتوكول تم إعداد خطة زمنية تعمل كخارطة طريق لسنة 2022 تم الجمع فيها كل مجالات التعاون، منها الدراسات والبحوث والبعثات والانتداب والتقارير ومؤشرات الأداء والدورات التدريبية والحملات الإعلامية والاجتماعات التنسيقية والزيارات المتبادلة وإقامة الندوات واللقاءات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة طلبة منتسبي الحرس الوطني المقيدين في الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، والتعاون في مجالات الانتداب والبحوث والدراسات، بالإضافة إلى التعاون في المجال الإعلامي من خلال تبادل المواد الإعلامية بين الطرفين.



وقد عقدت الجامعة عدة دورات تخصصية لمنتسبي الحرس الوطني كانت العام الماضي عن بعد بسبب ظروف جائحة كورونا وتحولت حضوريا بعد أن تم تخفيف الإجراءات الاحترازية.



ويجري العمل على تفعيل مزيد من الجوانب ذات الأهمية للطرفين، كما يتم التواصل بشكل مستمر بين الجامعة وأفراد الحرس الوطني لتنسيق تفعيل بنود التعاون وفقا للوائح والأنظمة المتبعة بين الجهتين.