قام نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت ليو شيانغ بدعوة المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري للقاء خاص في مقر السفارة الصينية لتعزيز التعاون بين الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.



وخلال الزيارة قال ليو شيانغ، إن علاقاتنا مع دول الخليج بشكل عام ومع الكويت بشكل خاص متينة، ونرغب في تقديم المزيد لهم للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشكل أهمية كبرى للعالم كله، واضاف ان العلاقات بين الصين والكويت شهدت إنجازات كبيرة في الـ50 عاما الماضية بعد إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.



وأضاف ليو: مع كل تقارب صيني - كويتي، نجد من المهم التواصل مع الجهات الأكاديمية والفكرية في الكويت ومركز ريكونسنس يعتبر مركزا نشيطا وله حضور بارز.



ونحن حريصون على تعريف الشعب الكويتي الصديق بالصين وعرض الصورة الحقيقية لها.



وقال أسعدني كثيرا مناقشة سبل تعميق المعرفة المتبادلة والصداقة التقليدية بين الشعبين مع عبدالعزيز العنجري.



من جانبه، قال عبدالعزيز العنجري: ان «الدافع الاقتصادي للصين ـ الشريك التجاري الاكبر للمنطقة ـ قد انضم اليه مؤخرا دافع سياسي، فالصين ترى المنطقة كمكان للنشاط الديبلوماسي الذي يمكنها من لعب دور اكبر في حماية مصالحها التجارية المتعاظمة مستقبلا.



وأضاف العنجري: «هناك نقاط مشتركة عديدة قد تساعد في تعميق العلاقات مع الصين. ومما يميز الصين انها تتجنب التدخل المباشر في مناطق الصراع السياسي والعسكري.

ويمكن شرح آلية تطور الدور الصيني في المنطقة من خلال الأولويات الاقتصادية واحتياجات الصين للطاقة، حيث تسعى أن تكون شركاتها الأبرز في المنطقة خلال السنوات القادمة.

وعمل مزيد من البحوث والدراسات والندوات ذات الصلة بمستقبل العلاقات الصينية بالمنطقة عموما والكويت خصوصا مهم جدا لنا بالمركز».



حضر اللقاء ايضا تشاو جيوتشي ملحق الشؤون الإعلامية بالسفارة.