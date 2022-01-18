بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة وإلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء الأسبق كايفو توشيكي، مستذكرا سموه دوره الفاعل في ترسيخ الموقف المشرف لليابان الصديقة في مساندة ودعم الحق الكويتي إبان فترة الغزو العراقي للكويت.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة وإلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء الأسبق كايفو توشيكي، مستذكرا سموه دوره الفاعل في ترسيخ الموقف المشرف لليابان الصديقة في مساندة ودعم الحق الكويتي إبان فترة الغزو العراقي للكويت.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.



الى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس.