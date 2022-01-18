بشرى شعبان



هنأت نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة مدير عام الهيئة أحمد الموسى بعودته إلى عملة بعدما أثبت تقرير المستشارين براءته من جميع المخالفات الموجهة إليه.



وأعرب رئيس النقابة عبدالله المطيري عن تفاؤله لعودة الموسى إلى منصبه لما يصب في صالح الهيئة نحو التطوير والارتقاء بعملها استنادا لخبرته في تحقيق الإنجازات المطلوبة.



وأشار المطيري الى أن عهد الموسى شهد نقلة نوعية على مستوى أعمال الهيئة وتعزيز ميكنتها، مما ساهم في ارتفاع ایراداتها المالية، لافتا الى أن «القوى العاملة» تعد من الهيئات المستقلة التي تدر على الدولة مئات الملايين وأصبحت في فترة قصيرة من أفضل الجهات تحقيقا للإيرادات.



وأشاد بجهود الموسى الملموسة في تطوير منظومة الهيئة وتنظيم سوق العمل وميكنة جميع الإجراءات والخدمات المقدمة منذ أن تم إطلاق الخدمات الإلكترونية في يناير 2021 وذلك لنحو 95% من الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المختصة، مشددا على دوره في تطوير أداء موظفي الهيئة والذي انعكس بالإيجاب على الخدمات، وذلك بإقامة الدورات التدريبية المكثفة في مختلف التخصصات.