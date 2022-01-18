أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان مستحقي مكافأة الصفوف الأمامية في مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) يبلغ عددهم 631 موظفا عملوا خلال فترة تعطيل المؤسسات أثناء تفشي فيروس كورونا.



وقالت المصادر إن قيمة المكافأة المالية للصفوف الأمامية تختلف على حسب أيام الدوام وقيمة الراتب الشهري، حيث يصل الحد الأدنى وفقا للبيانات التي حصلت عليها «الأنباء» إلى 12 دينارا وتصل بحد أقصى إلى 5 آلاف دينار لفئة رؤساء الفرق والمديرين في المؤسسة.



أما فئة السكرتارية والمراسلين وفني الكمبيوتر من الوافدين العاملين في «البترول» فتنخفض قيمة مكافآتهم لتصل إلى 150 دينارا كحد أقصى. وقالت إن موظفي «البترول» قاموا بجهود كبيرة منذ بدء الإجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة كورونا لضمان عدم تأثر عمليات الإنتاج وامداد السوق المحلي باحتياجاته والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الرئيسية.