تشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماع الدورة الـ 52 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والذي يعقد برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وبمشاركة رؤساء المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية من 24 الى 26 الجاري والذي تستضيفه جامعة نايف للعلوم الامنية.



وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فاعلية منظماتها واتحاداتها لتلافي الازدواجية في العمل بهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات التي تنطوي تحت اختصاص كل منظمة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش متابعة تنفيذ تقرير وقرارات الاجتماع الـ 51 للجنة والتي تتلخص في الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها في المنطقة العربية، ودراسة فكرة إنشاء مرصد عربي لمجابهة الأزمات والكوارث والطوارئ، ووضع إطار عمل عربي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية شبكات مؤسسات العمل العربي المشترك، والاطلاع على تقرير اجتماع لجنة الخبراء من المنظمات العربية ومؤسسة طلال أبو غزالة بشأن تقديم دراسات جدوى ومقترحات عملية بشأن الكيانات المقترحة من المؤسسة، ودراسة تقرير اللجنة المعنية بدراسة مقترح إنشاء فريق من الخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وأوضح آل فهيد أن محور الدورة الحالية سيتناول بشكل رئيسي التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية.



واختتم د.آل فهيد تصريحه بأن المنظمة ستوقع خلال الاجتماع عدة اتفاقيات تعاون برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية مع عدد من المنظمات العربية الشقيقة بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك والتي تتمثل في اتفاقية مع اتحاد المصارف العربية لبناء القدرات الرقمية التي تنطبق على تكامل الخدمات المالية مع الخدمات السياحية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا السياحة TourisTech وتطوير محافظ رقمية للاستخدام السياحي وتنظيم المؤتمرات لصناع القرار في القطاعين المصرفي والسياحي بهدف: تطوير السياسات المشتركة في الاقتصاد الرقمي. إطلاق المبادرات الرقمية المنشطة للقطاعين، إيجاد فرص استثمارية مبنية على الابتكار، إعداد الدراسات الاستبيانية والبحوث المشتركة في مجال السياحة المستدامة ودورها في تعزيز الاقتصادات العربية، واتفاقية مع اتحاد الغرف العربية والتي تهدف الى تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن كل من الطرفين والمتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واتفاقية مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي تهدف الى تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها في مجال إدارة الأزمات.