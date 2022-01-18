كشف مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن احتفاء الجمعية بتخريج اول طالبة من فئة الصم والبكم تبنتها الجمعية ضمن مشروعها الانساني القرآني "مواهب القلوب " لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تم اطلاق مرحلته الأولى لفئة الصم تحت شعار «لنحقق حلمهم» والتي خصصت للنهوض بخدمات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم لفئة الصم بلغة الاشارة ، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وزرع الثقة في نفوسهم.

واعرب الفيلكاوي عن عميق شكره لعميد كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع الذي بادر مشكورا بدعم هذه الفئة من خلال

تخصيصه اربعة مقاعد كمنحة دراسية مجانية دعما لمشاريع الجمعية، مع توفير 4 من مترجمي لغة الإشارة لهم اثناء المحاضرات ، وقد اثمر هذا التعاون تخريج اول طالبة بالكويت تحمل شهادة في القانون الدولي من هذه الفئة .

كما شكر الفيلكاوي المتطوعة مها العماني التي اشرفت على تنسيق العملية التعليمية لهؤلاء الطلاب على اعتبار انها المترجم المعتمد في لغة الاشارة بالكويت والخليج العربي والتي تعمل ضمن فريق عمل الجمعية لخدمة فئة الصم.

وبين الفيلكاوي ان هذا ليس الانجاز الاول للجمعية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بل

شاركت جمعية المنابر القرآنية في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم (فئة الصم) في دورتها السابقة، وحصلت على ثلاثة مراكز فائزة.

وشرعت الجمعية في اعداد مناهج قرآنية متخصصة لفئة الصم بلغة الاشارة تتضمن باب التفسير والعبادات.

وكذلك العمل على تنظيم رحلات الحج والعمرة للطلبة والطالبات من فئة الصم المنتسين لمراكز جمعية المنابر القرآنية.

ووعد الفيلكاوي بالمزيد من الانشطة والفعاليات التي ستقدم الكثير من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والتي سيكون ابرزها مشروع المصحف الناطق ومشروع تفسير القران لفئة الصم والمكفوفين والذي خطت فيه الجمعية خطوات مباركة بتوفيق الله ثم بدعم المحسنين واهل الخير والجهات الداعمة .