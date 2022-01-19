صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد سالم المري بأن إجمالي المساعدات النقدية التي قدمها البيت للأسر المستحقة للمساعدة داخل البلاد في الربع الأخير من العام الماضي 2021 بلغت (5.119.250 د.ك)، استفادت منها (15.367 أسرة) داخل البلاد.



وأوضح المري أن هذه المساعدات تهدف إلى تحقيق التنمية والتكافل الاجتماعي من خلال إنفاق إيرادات الزكاة والتبرعات الخيرية على هذه الأسر المستحقة، وهي تشتمل على مساعدات شهرية تصرف للأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن لا دخل ماليا لهم ولا معيل، وقد بلغ عددهم 1719 أسرة خلال الربع الأخير من عام 2021، بالإضافة الى مساعدات مقطوعة كل 3 أو 4 أو 6 أو 12 شهرا للأسر التي تعاني من ضعف الدخل وتتعرض لأزمات مالية وقد بلغ عددها 13648 أسرة في الفترة نفسها.