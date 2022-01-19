قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس، إن إصدارات الصكوك خلال العام الحالي ستستقر وستكون قريبة من مستويات العام الماضي، مع تراجع السيولة إقليميا وعالميا، وارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة التعقيدات، وتراجع الاحتياجات التمويلية لبعض دول التمويل الإسلامي الأساسية.



وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت عليه «العربية.نت» أن إجمالي إصدارات الصكوك خلال العام الماضي تراجعت إلى 147.4 مليار دولار، مقابل 148.4 مليار دولار في 2020، لكن إصدارات الصكوك الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 10% العام الماضي.



وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تتراوح إصدارات الصكوك خلال عام 2022 بين 145 مليارا و150 مليار دولار خلال العام الحالي.



وعلى الجانب الإيجابي، ترى الوكالة أن هناك فرصا لنمو سوق الصكوك، أتاحها تحول الطاقة في دول التمويل الإسلامي الأساسية، مع زيادة الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل المصدرين الإقليميين، بجانب عمليات الأتمتة لإصدارات الصكوك عبر التبني القوي للحلول المالية التكنولوجية.