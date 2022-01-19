بدأت محافظة دمشق تستعين بألواح الطاقة الشمسية لإنارة شوارعها في ظل أزمة كهرباء خانقة يعاني منها السوريون، حيث ترتفع ساعات التقنين إلى 20 ساعة في بعض المناطق.



وقامت المحافظة بتركيب 260 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في عدد من شوارع المدينة ضمن خطتها للاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الشوارع.



وتوزعت أعمال تركيب أجهزة الإنارة مع أعمدتها على 50 جهازا بمنطقة جسر الرئيس و50 جهازا من دوار المزة جبل باتجاه طريق معهد اللغات والمزة 86 و25 جهازا في الشيخ سعد بالقرب من المدرسة الفرنسية «شارل ديغول» باتجاه مدخل المزة 86 حسب مدير الإنارة بالمحافظة المهندس زياد سعدة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أعن مدير الإنارة في محافظة دمشق زياد سعدة، أنه تم تركيب 135 جهازا في منطقة القدم باتجاه بوابة الميدان «دوار البوابة» باتجاه دوار الأشمر ومنه إلى دوار المخيم باتجاه مدخل التضامن.



وأوضح أن الـ 260 جهازا التي تم تركيبها هي الدفعة الأولى التي تسلمتها محافظة دمشق من وزارة الإدارة المحلية والبيئة من بين 850 جهازا مخصصة لها، حيث ستسلم الأجهزة المتبقية لاحقا لمتابعة أعمال التركيب.