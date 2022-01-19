مبارك الخالدي



تقدم مجلس ادارة النادي العربي رسميا بطلب استضافة تصفيات مجموعته الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من 18 وحتى 24 مايو المقبل. اذ ينص نظام اللائحة الداخلي للبطولة على اقامة دور المجموعات بنظام التجمع في بلد احد اندية المجموعة، وتضم مجموعة الاخضر الى جواره فرق الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني. وارسل الطلب العرباوي الى اتحاد كرة القدم ليقوم الأخير بدوره بمخاطبة الجهات المعنية في البلاد لاخذ الموافقات المبدئية وكذلك احاطة الاتحاد الآسيوي للعبة برغبة الاخضر في استضافة الحدث. وفي اطار متصل، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي انتي ميشا منح اجازة للراحة لكافة اللاعبين والاجهزة الاخرى لمدة ثلاثة أيام على ان يتجمع الفريق بشكل محدود يوم الخميس المقبل. وفي جانب آخر، اكد مصدر مقرب في الجهاز الاداري وصول البطاقات الدولية للمحترفين الجدد وهم السوداني وليد الشعلة والليبي محمد صولة والجزائري طارق بوعبطة، اذ تم الانتهاء من اجراءات تسجيلهم وقيدهم في صفوف الفريق واصبحت مشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة مؤكدة.



وأوضح المصدر ان حالات لاعبي العربي والاداريين المصابين بكورونا مستقرة تماما لكنهم تحت الحجر الصحي ويخضعون لمتابعة ومراقبة صحية كما يتواصلون مع الجهاز الاداري لبيان تطور حالتهم الصحية.