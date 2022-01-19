عادل الشنان



اعتصم العشرات من أهالي مدينة المطلاع السكنية أمام مبنى مجلس الأمة صباح أمس احتجاجا على تأخير تسليم شهادات «لمن يهمه الأمر» من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى لا يباشر المواطنون إجراءات أذونات البناء بسبب عدم قدرة بنك الائتمان الكويتي على صرف القروض العقارية أسوة بجيرانهم وأقرانهم في المدن الإسكانية المختلفة من المواطنين.

وفي هذا السياق، قال محمد القلاف: إنني مواطن منتهك حقه بالسكن إن صح التعبير بسبب البعض من الذين لا يريدون للمشكلة الإسكانية أن تحل ويسعون لعرقلتها، مؤكدا ان الدستور الكويتي كفل حق المواطنين بالرعاية السكنية إلا ان هناك من يعمل على تسويف هذا الحق وتجاهل حاجة المواطن الأساسية بالسكن.

وطالب القلاف بتخصيص مبلغ كاف لسد احتياجات المواطنين من القروض العقارية لبناء قسائمهم في مدينة المطلاع أسوة بكل إخوانهم المواطنين الذين سبقوهم في الحصول على هذا الحق وعدم المماطلة وتسويف حق الأسر الكويتية التي هي نواة المجتمع واستقرارها من استقراره، مناشدا نواب الأمة وأعضاء الحكومة ان تكون لهم وقفة حازمة تجاه هذا الأمر.



من جهته، قال جبر الشريف: اجتماعنا اليوم للمطالبة بتسليمنا أذونات بناء قسائمنا في مشروع مدينة المطلاع التي لا يخفى عن الجميع أنها جاهزة منذ عامين إلا ان هناك مماطلة وتأخيرا في تسليمنا إياها. وزاد: أدفع نصف مرتبي لسد إيجار سكني الشهري.



بدوره، طالب محمد العنزي السلطتين التنفيذية والتشريعية بالالتفات الى معاناة أهالي مدينة المطلاع السكنية وما يعانونه من عدم استقرار لسنوات طوال والتوجيه بسرعة صرف شهادات «لمن يهمه الأمر» و«أذونات البناء» وتسليم الأهالي القروض العقارية أسوة بإخوانهم المواطنين الذين سبقوهم بالبناء.