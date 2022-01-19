محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن وزارة الكهرباء والماء منحت شركات المقاولات مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم عروض بشأن المناقصة الخاصة بتصميم وبناء ثلاثة خزانات مياه في مدينة المطلاع السكنية، حيث يتعين على مقدمي العطاءات المؤهلين تقديم عروضهم قبل نهاية الشهر الجاري.



واضافت انه من المقرر ان تبلغ السعة الاجمالية للخزانات المخطط لها والتي ستبنى من الخرسانة المسلحة 115 مليون غالون من المياه.



وقد سبق أن دعت الوزارة الشركات التالية لتقديم عطاءات للحصول على العقد:



٭ شركة المقاولون العرب الكويتية.



٭ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده.



٭ شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات.



٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات.



٭ شركة خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاولات.



٭ شركة الهاني للمقاولات والتجارة.



٭ شركة كيه سي سي للهندسة والمقاولات.



٭ شركة بيان الوطنية لمقاولات البناء.



٭ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات.



٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.



٭ شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة.



٭ شركة الدار للهندسة والانشاءات.



٭ شركة المقاولين المتحدين.



وختمت «ميد» بالقول ان وزارة الاشغال العامة تخطط لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية، وتقدر ميزانيته بنحو 131 مليون دولار، وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.