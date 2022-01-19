محمود عيسى



ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية ان مجلس الوزراء الكويتي أمر بمراجعة خطط خفض الانبعاثات من المشاريع الحكومية بالكويت التي تعتبر واحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون، ومن بين أكثر الدول ارتفاعا في درجات الحرارة على وجه الارض.

واضافت الوكالة ان المجلس طالب الهيئة العامة للبيئة بالعمل على ضمان تنفيذ التزامات الكويت والاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ان بامكان الهيئة العامة للبيئة التنسيق مع وزارة المالية بشأن تخصيص الأموال اللازمة لمثل هذا الاجراء.



تجدر الاشارة الى ان الكويت سبق ان تعهدت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7.4% بحلول عام 2035، وهو هدف متواضع ويقل كثيرا عن نسبة الخفض البالغة 45% اللازمة لتحقيق هدف اتفاقية باريس طويلة الاجل للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليصها إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.



وحسب مصادر الهيئة العامة للبيئة، فإن درجة الحرارة قد ترتفع في بعض أجزاء من البلاد بمقدار 4.5 درجات مئوية خلال الفترة بين 2071 و2100 مقارنة بالمتوسط التاريخي العالمي.