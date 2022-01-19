24 مليار دينار حقوق مساهمي 113 شركة.. تتخطى رأسمالها البالغ 8.72 مليارات

59 سهماً أسعارها أقل من قيمتها الاسمية البالغة 100 فلس.. و113 أعلى من قيمتها الاسمية

91 شركة تتداول أقل من قيمتها الدفترية.. تعادل 58% من إجمالي الشركات المدرجة

12 شركة فقط تتخطى قيمتها الدفترية الـ 500.. و18 شركة تتداول بين 300 و500 فلس



المحلل المالي



بعد انتهاء عام 2021، تترقب الشركات المدرجة في بورصة الكويت الإعلان عن نتائجها المالية للعام الماضي، حيث شهدت الشركات المدرجة بالعام الماضي العديد من المؤشرات الايجابية التي دعمتها لتحقيق نتائج جيدة خلال أول 9 أشهر من العام، فيما تمكنت العديد من الشركات من تخطى التداعيات السلبية لجائحة كورونا عليه.



وبعد تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، يتبين أن اجمالي حقوق المساهمين لـ 157 شركة بلغ 25.3 مليار دينار، مقابل إجمالي رأسمال لتلك الشركات بلغ 10.7 مليارات دينار، أي ما يعادل 236% من إجمالي قيمة رؤوس أموال تلك الشركات.



وبحسب رصد لــ«الأنباء» لحقوق مساهمي الشركات المدرجة في بورصة الكويت، كما في 30 سبتمبر2021، يتبين أن الشركات المدرجة أضافت 14.5 مليار دينار الى رؤوس اموالها، بما يتمثل من احتياطيات وعلاوة اصدار وأرباح مرحلة محتفظ بها، ومن ضمن الـ 157 شركة هناك 113 شركة تخطت حقوق مساهميها رأسمالها، حيث يبلغ مجموع رؤوس أموالها 8.72 مليارات دينار، بينما يبلغ اجمالي حقوق مساهميها 24 مليار دينار.



الرابحون والخاسرون



وجاء في صدارة الشركات التي أضافت الى رؤوس أموالها، بنك الكويت الوطني الذي بلغت حقوق مساهميه 3.4 مليارات دينار، مقابل رأسماله الذي بلغ 719.3 مليون دينار، أي ما يعادل إضافة قدرها 2.72 مليار دينار، ويليه سهم أجيليتي بحقوق مساهمين بلغت 2.06 مليار دينار، مقابل رأسماله الذي سجل 223 مليون دينار، أي ما يعادل إضافة 1.83 مليار دينار.



وحل ثالثا، بيت التمويل الكويتي (بيتك) بحقوق مساهمين بلغت 1.93 مليار دينار، مقابل رأسماله البالغ 844 مليون دينار، أي ما يعادل إضافة 1.08 مليار دينار، فيما جاءت شركة زين في المقدمة بحقوق مساهميها البالغة 1.19 مليار دينار، مقابل رأسمالها الذي سجل 432.7 مليون دينار، بإضافة 756 مليون دينار.



أما الشركات التي خسرت جزءا من رأسمالها وحقوق مساهميها، فقد بلغ عددها 44 شركة مدرجة، وبإجمالي خسارة من رؤوس أموالها بلغت 662 مليون دينار، أي ما يعادل خسارة نسبتها 33% من رؤوس أموالها التي بلغت 1.99 مليار دينار.



وتتصدرها من حيث قيمة الخسارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة، والتي خسرت 64 مليون دينار، أي ما يعادل 73% من رأسمالها البالغ 64 مليون دينار، بينما حقوق مساهميها انخفضت الى 23.2 مليون دينار.



تقييم الأسهم



وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات أن نحو 91 شركة مدرجة في بورصة الكويت، ما يعادل 58% من شركات السوق، تتداول عند أسعار أقل من قيمتها الدفترية، بينما تتداول اسهم 66 شركة بأعلى من قيمتها الدفترية، وتتصدرها شركتا الجزيرة وبورصة الكويت، حيث تتداول عند مضاعف سعر الى القيمة الدفترية يبلغ 11.92 و7.06 مرة على التوالي، ومن بعدهما ايفا للفنادق بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية 6.2 مرة، وبنك بوبيان بـ 4.55 مرة.



وتتداول أسهم 59 شركة مدرجة في البورصة الكويتية عند أسعار أقل من قيمتها الاسمية (100 فلس)، بينما تتداول أسهم 98 شركة بأعلى من قيمتها الاسميةن، وتتصدرها هيومن سوفت بسعر 3.220 دنانير للسهم وشركة بورصة الكويت بسعر 1.986 دينار للسهم.



اما بالنسبة للقيمة الدفترية للسهم للشركات المدرجة فتشير الارقام الى ان 44 شركة هبطت قيمتها الدفترية تحت قيمتها الاسمية مما يدل على خسارة جزء كبير من رؤوس اموالها وايضا احيتاطياتها المالية والارباح المحتفظ بها. بينما 113 شركة تخطت قيمتها الدفترية القيمة الاسمية للسهم (100 فلس).



وتتصدر شركة «Ooredoo» الشركات المدرجة من حيث القيمة الدفترية للسهم التي بلغت 1.070 دينار، يليها كل من شركة كابلات وأجيليتي وهيومن سوفت بقيمة دفترية 992 فلسا و978 فلسا و920 فلسا على التوالي.



وبلغ عدد الشركات التي تتخطى قيمتها الدفترية الـ 500 فلس 12 شركة فقط، اما الشركات التي تتراوح قيمتها الدفترية بين 300 فلس و500 فلس فقد بلغ عددها 18 شركة، وايضا 26 شركة قيمتها الدفترية للسهم تتراوح بين 200 و300 فلس، بينما 59 شركة مدرجة تتراوح قيمتها الدفترية للسهم ما بين 100 فلس و200 فلس و42 شركة قيمتها الدفترية اقل من 100 فلس.