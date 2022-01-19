بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أعرب سموه عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأدت إلى قتل وجرح عدد من الأبرياء وترويع الآمنين، مؤكدا سموه وقوف الكويت قيادة وحكومة وشعبا بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق.



سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.



الى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق شايع الشايع.

هذا، وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وتفان، معربا سموه عن شكره وتقديره له على ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري، متمنيا لسموه له دوام التوفيق والسداد. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثـمار السـابق خليـفة حـمـادة.

هذا، وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة، مقدرا سموه ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.