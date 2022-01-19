«فقدت 30 كجم، بالمشي ساعة يومياً»ريبل ويلسون، الممثلة الأميركية، تؤكد أنها تمكنت من إنقاص وزنها عبر نظام رياضي يتلخص فقط في المشي مدة ساعة كل يوم.«فاجأني بغرفة فندق ممتلئة بملابس جديدة»جوليا فوكس، تتحدث عن مفاجآت كاني ويست لها، حيث جلب لها هذه الملابس الجديدة حتى لا تضطر إلى جلب ملابسها القديمة.«ظللت نباتياً، حتى حادث كسر ظهري»سيمون كاول، النجم البريطاني، يعلن عودته إلى تناول اللحوم ومنتجات الألبان، لأنها تساعد في شفاء ظهره الذي تعرض للكسر في حادث موتوسيكل عام 2020.«الملياردير الوحيد الذي لم يحاول الهرب للفضاء»جيمس كوردن، الممثل الإنجليزي، مخاطباً بيل غيتس الذي أعلن أنه لا يريد تقليد إيلون ماسك وجيف بيزوس في حرصهما على رحلات الفضاء.