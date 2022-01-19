حنان عبدالمعبود



قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.خالد الصالح انه تم تدريب 1262 طبيب أسنان على الكشف المبكر لسرطان الفم بالتعاون مع إدارة طب الأسنان في وزارة الصحة.



وقال الصالح، في تصريح صحافي عقب تدشين البرنامج التدريبي المتخصص للهيئة التمريضية، إن ذلك يأتي في إطار استمرار نهج «كان» في تحقيق هدفها بالتوعية من السرطان الذي يتناول جزء منه إقامة دورات متخصصة لأطباء الأسنان حول التقصي البصري لأورام الفم.



وأكد أنه نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج التدريبي فإن الحملة بدأت تنفيذ خطتها التدريبية للعام 2022، موضحا أن الحملة تستعين في برنامجها التدريبي بالمختصين ذوى الخبرة بهذا المجال.



وقال إن عدد الطواقم التمريضية التي تم تدريبهم بلغ 2116 شخصا، لافتا إلى أن حملة «كان» تقوم بتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة مرضى السرطان، بالإضافة إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل يقدمه اختصاصيو الأورام للمتدربين.



بدورها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية بحملة «كان» ومسؤول شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية د.إيمان الشمري، في تصريح مماثل، إن العالم يحتفل بشهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية خلال شهر يناير من كل عام ويتم خلاله تعريف الجمهور بأمراض الغدة الدرقية والتركيز على أمراض الغدة السرطانية.



وذكرت الشمري أن فعاليات هذا العام تشتمل على معارض تخاطب الجمهور ومن خلالها يتم توزيع مطويات وهدايا تذكارية وتتواجد في المجمعات التجارية وتغطي معظم مناطق الكويت.



وبينت أن الفعاليات تشمل أيضا دورات لأطباء الأسنان ومحاضرات لأطباء الرعاية الأولية في المراكز الصحية ودورات للهيئة التمريضية في مركز التدريب التابع لحملة «كان».



وقالت إن سرطان الغدة الدرقية بالرغم من أنه من السرطانات الأكثر شيوعا، إلا أنه أيضا الأكثر شفاء والأقل انتشارا في الجسم ولا يحتاج إلى العلاجات التقليدية مثل الكيماوي، بل يتم علاجه باليود المشع وهو علاج خفيف لا يسبب تساقط شعر أو مضاعفات العلاج المتعارف عليها.