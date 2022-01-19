ترأس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع وفد رئاسة الحرس الوطني والتوقيع على الخطة الزمنية الخاصة ببروتوكول التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة للحرس الوطني.



وأشاد شعيب بالتعاون البناء بين الطرفين الذي قام من خلاله مدير مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني العقيد جدعان فاضل بإعطاء نبذة عن البروتوكول بشكل موجز ومن ثم شرح الخطة الزمنية الخاصة بالتنفيذ بين الجانبين.



وقد تم في نهاية الاجتماع اعتماد الخطة الزمنية وتوقيعها من قبل وكيل الوزارة وتمنى أن تسفر الفترة عن المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والحرس الوطني.