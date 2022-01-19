تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، ينظم مركز تطوير التعليم في كلية التربية بجامعة الكويت وبالتعاون مع كلية العلوم التربوية في جامعة هلسنكي المؤتمر الدولي الأول للتطوير الأكاديمي في التعليم العالي تحت شعار «رؤية جديدة لعهد جديد» المقام افتراضيا خلال الفترة من 19 إلى 20 الجاري.



وينطلق هذا المؤتمر من دور المركز التفاعلي مع كل ما يستجد من برامج تطويرية تتماشى مع الأحداث العالمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين لتطوير عملية التعليم والتعلم لاسيما في التعليم العالي.



في هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري أن هذا المؤتمر الذي تقيمه كلية التربية بجامعة الكويت يعد مؤتمرا دوليا لتطوير التعليم العالي برؤية جديدة وتطلعية تتماشى مع خطة التنمية في الكويت، مشيرا الى أن المؤتمر يقام على مدى يومي 19 و20 الجاري بالتعاون مع جامعة هلسنكي، ويتضمن جلسات أكاديمية لمتحدثين من جامعة الكويت ومن خارجها لتناول الجوانب المتعلقة بجودة التعليم، والاعتماد الأكاديمي، والبحث العلمي في مساحة حوارية تفاعلية تبث عبر الإنترنت بمشاركة كل من الطلبة والأكاديميين المهتمين بتطوير التعليم وجودته.



بدورها، أعربت القائم بأعمال مدير مركز تطوير التعليم ومقرر المؤتمر د.عائشة العازمي عن سعادتها بإقامة مثل هذه المؤتمرات التي تتيح الفرصة للباحثين والمختصين في مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي لتبادل الأفكار والخبرات، وذلك من خلال تقديم ملخصات لأبحاث أصيلة في مجال تطوير التعليم العالي، وفتح سبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المحلية ومثيلاتها العالمية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يأتي بمشاركة ما يقارب 30 باحثا على مستوى العالم وستبث جلساته على قنوات خاصة تمكن الجميع من متابعتها والاستفادة منها.