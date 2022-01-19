د. حسن جوهر لولوة الملا د.موضي الحمود صلاح الغزالي

د. محمد المقاطع عبد المحسن مظفر عبد الوهاب البناي يوسف الشايجي





أصدر الملتقى الوطني للإصلاح بيانا جاء كالتالي:



مع إعادة تشكيل الحكومة الكويتية قبل نهاية عام 2021، وعودة مجلس الامة للانعقاد خلال هذا الشهر يناير 2022، ودوران عجلة التشريع، بعد توقف اسابيع قليلة، فإن «الملتقى الوطني للاصلاح» يود متابعة اصلاح الديموقراطية الكويتية بالعمل على تنسيق الجهود وتكاملها واعادة اصدار قانون «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» المبطل مع اجراء تحسينات متعددة عليه، لتكون لجنة دائمة وليست مؤقتة مع ادخال كل التعديلات التي تضمن تلبية اختصاصاتها للمعايير الدولية في الهيئات المستقلة للانتخابات.



ونستذكر في هذا المقام ارسال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خطابا الى رئيس مجلس الأمة في 19/11/2020 مشفوعا بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، ثم قررت الحكومة وبشكل مفاجئ بعد عدة اشهر سحب مشروع القانون رغم وجود حاجة ملحة لهذا الاصلاح المستحق.



لذا، فإن «الملتقى الوطني للاصلاح» يناشد الحكومة بإعادة تقديم مشروع قانون «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات»، كما نناشد مجلس الأمة بالإسراع في مناقشة المشروع وإقراره على ان يتضمن اهم الجوانب التالية:



1 ـ اعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، البطاقة المدنية، كعنوان للسكن لممارسة الناخبين حقهم بالتصويت في الدائرة الانتخابية التي يقطنون فيها.



2 ـ تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بالإشراف العام على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، وتضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية وضوابط التمويل وسقف الانفاق عليها، وقواعد مشاركة المجتمع المدني الكويتي والدولي، وفحص قرارات الترشح، وقواعد تصويت الكويتيين المقيمين بالخارج.. وغيرها.



3 ـ للجنة خلال 72 ساعة من إعلان النتائج ان تعدل اسماء الفائزين او ترتيبهم اذا كان ذلك بسبب اخطاء مادية او حسابية.



ومع انعقاد مجلس الأمة بتشكيله الجديد، فإننا نناشد الاعضاء المنتخبين والوزراء اعطاء اولوية لإصدار هذا القانون بعد مراجعته واضافة اي تعديلات تحسينية لتوسعة صلاحيات اللجنة الوطنية ومنحها استقلالا اوسع في قراراتها الفنية والانتخابية.



الموقعون على البيان: د.حسن جوهر ـ لولوة الملا ـ صلاح الغزالي ـ د.محمد المقاطع ـ عبدالمحسن مظفر ـ د.موضي الحمود ـ عبدالوهاب البناي ـ يوسف الشايجي.