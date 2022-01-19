قال مدير منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية السفير المفوض د.فراج العجمي: ان ملتقى رياضة المرأة العربية هو حدث كبير يستحق الرعاية، مؤكدا حرص الجامعة على دعم المبادرة لإبراز دور ونجاحات المرأة في الرياضة العربية.



بدوره، بحث مدير ملتقى رياضة المرأة العربية خالد الهميم في لقاء سابق مع السفير العجمي سبل التعاون والتنسيق الخاصة بتدشين الحدث الذي يقام للمرة الأولى.



وسيقام الملتقى في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس المقبل، ويهدف إلى تسليط الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة لتجاربهن، كما سيتم خلال الملتقى تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية.