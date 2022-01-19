برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، تم بمقر جامعة الدول العربية توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للسياحة والتي مثلها الأمين العام شريف فتحي عطية واتحاد الغرف العربية ومثلها الأمين العام للاتحاد د.خالد حنفي، والتي تهدف لتعزيز التعاون العربي المشترك في شتى مجالاته وخاصة المجال الاقتصادي ومن أبرز بنودها توثيق التعاون بين المنظمتين في المجالات الفنية والتقنية والترويجية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح شريف فتحي أن الامانة العامة للمنظمة تسعد بتوقيع هذه المذكرة مع اتحاد الغرف العربية لما ستمثله من إضافة جديدة في ارساء التعاون في العمل العربي المشترك بين منظمات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية، مؤكدا أن اتحاد الغرف العربية يعتبر شريكا استراتيجيا للقطاع السياحي وداعما للجوانب الاقتصادية لهذا القطاع المهم، مشيرا إلى إن المذكرة تهدف إلى إقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين.



من جهة أخرى، أكد د.خالد حنفي ـ عقب التوقيع ـ أن المذكرة تتضمن عددا من المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن برنامج زمني، حيث تشتمل على إقامة القمة العربية للاستثمار السياحي وإطلاق منصة ثروة للاستثمار ودعم الجهود المشتركة بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية.