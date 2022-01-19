دعا نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان حكماء اليمن إلى نبذ أكاذيب ميليشيات الحوثي الارهابية والمحافظة على أبنائهم من عبث هذه الميليشيات.



وقال الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، «وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها الميليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم»، مضيفا «أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث الميليشيات الإرهابية».



واضاف «تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن الميليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني، ونؤكد لشعب اليمن بأنه منا ونحن منه وسنكون دوما إلى صفه».