وزير الخارجية بحث مع نظيره القطري العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين



تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رسالة جوابية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمـــد من أخيه صاحب السمـــو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـــر دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقام بتسليم الرسالة لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير، السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعــد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمــد المري.



كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صبـــاح الخالد وبحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في قصر السيف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيــــة في دولــــة قطـــر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعــــد وزير الخارجيـــة لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمـــد المري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير صلاح السيـــف.



من جانبه التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له إلى الكويت.



وتناول اللقاء مجمل علاقات الأخوة المتينة والوثيقة التي تربط الكويت مع دولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها لمستويات أعلى وأكثر تكاملا وشمولية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.