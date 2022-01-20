أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار حرصها على دعم الكفاءات الوطنية في مجال الإبداع والاختراع بمختلف الجوانب وتقديم كل ما يتطلب من استشارات وخبرات.

وقال أمين سر الجمعية عبداللطيف الشمري في تصريح له إن الجمعية تواصل لقاءاتها مع المسؤولين والمؤسسات التعليمية والأكاديميــة للتعريــف بالاختراعات والمبتكرين الكويتيين وإمكانية الاستفادة منها في قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن مشاركة الجمعية في المعارض والأنشطة المختلفة تأتي في إطار التواصل مع المجتمع.

ولفت الشمري إلى اهتمام الجمعية بمساعدة المخترعين في تسجيل اختراعاتهم في مكاتب براءة الاختراعات العالمية ومشاركاتهم في المعارض والمسابقات العالمية ما يساهم في إبراز دور المبدعين ورفع اسم البلاد في المحافل العالمية.