أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، دورة تدريبية لتعليم التصوير الاحترافي باستخدام الهاتف النقال، في خطوة من أجل دعم الشباب الموهوبين الراغبين في التعرف على آخر تقنيات التصوير الفوتوغرافي باستخدام الميزات الاحترافية والخيارات المتقدمة المتاحة على أجهزة الآيفون iPhone.



وفي بيان لها، اشارت stc إلى أن دورة التصوير الاحترافي باستخدام أجهزة الآيفون تمت بإدارة فريق العلاقات العامة وبالأخص أحمد الشايجي من stc، وإشراف متخصص التصوير المعتمد من شركة Apple عبدالله الشايجي.

وكانت الدورة التدريبية مفتوحة للجمهور، وحصل الأفراد الذين سجلوا في التدريب على فرصة لمعرفة المزيد عن الميزات الخفية ونصائح التصوير الفوتوغرافي التي من شأنها تحسين صورهم إلى المستوى الاحترافي.

تم تنظيم المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركة stc. وتعليقا على الدورة التدريبية، قالت دانة الجاسم مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc: يعكس الإقبال الناجح والتعليق الإيجابي الذي تلقيناه من المشاركين الذين حضروا التدريب، الطلب على مثل هذه الدورات وهو الأمر الذي يتماشى مع طبيعة مجتمعنا وخصوصا فئة الشباب التواقين دوما للانفتاح على احدث التكنولوجيات الموجودة عالميا، ويسعدنا أن يكون لدينا مدربون معتمدون من Apple للتعريف بالأساليب المختلفة لتحسين مهارات التصوير واكتساب منظور مختلف حول كيفية إخراج صور فوتوغرافية عالية الجودة وذات مظهر احترافي.



وأضافت: تأتي هذه المبادرة في إطار سعينا لتمكين جيل الشباب وتشجيعهم على تحقيق رغباتهم وأحلامهم وتطلعاتهم. وسنواصل استكشاف مبادرات مماثلة يتم توجيهها من خلال المنصات التعليمية بهدف إحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا.

نيابة عن stc، أود أن أشكر عبدالله الشايجي على إجراء الجلسة التدريبية وتزويد المسجلين في الدورة، بنصائح قيمة تفيدهم وتعزز مواهبهم.